Publicado hace 16 minutos por Yorga77 a huffingtonpost.es

Las opiniones del Santiago Niño Becerra son escuchadas con mucha atención por muchas personas porque vio venir la crisis del 2008 mucho antes que la mayoría de los mortales. En 2006 anticipó que se desencadenaría un tsunami económico y social debido a las “elevadas tasas de endeudamiento”. No fue su única ‘profecía’ cumplida: cuando muchos creían que en 2010 se saldría del túnel, Niño Becerra volvió a acertar al asegurar que el mundo no saldría de la recesión hasta 2015 y que España no lo haría hasta 2018.