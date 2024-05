Publicado hace 10 minutos por mis_cojones_33 a elmundotoday.com

«Fue muy incómodo de ver. Hasta que no empezaron a follar no terminó la tensión, lo cierto es que sentimos alivio cuando se decidieron». Con estas palabras comentaba esta mañana un empleado de la compañía Jenkins&Co. el momento en el que Laura Segura, del departamento de Distribución, y Rodrigo Lombardo, de Ventas, se encontraron por primera vez en la sede de Barcelona y dudaron entre darse dos besos o darse la mano. «Acercaban la mano tímidamente, pero también la cara, y no tenían claro por dónde tirar. Los demás tuvimos que mirar a otro lado