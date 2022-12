Publicado hace 46 minutos por Miguel.Lacambra a elmundo.es

Los Ángeles acogió la Game Of Thrones Official Fan Convention. Los seguidores tenían la oportunidad de hacerse fotos con los intérpretes, aunque el precio no estaba al alcance de todos los bolsillos. Kit Harington, quien dio vida a Jon Snow, asistió y hacerse una foto con él costaba 250 dólares, mientras que un autógrafo eran 225 dólares. Otros actores como Jack Gleeson (Joffrey Baratheon), Alfie Allen (Theon Greyjoy) o Kristofer Hivju (Tormund Giantsbane) también estuvieron y hacerse una foto con ellos costaba en entre 60 y 70 dólares