Publicado hace 40 minutos por onofrebouvila_ a elmundo.es

Cuando llega el verano el gazpacho se convierte en el rey de los entrantes y de los primeros platos; no hay reunión que se precie que no lo incluya de una forma u otra en el menú. Y no lo decimos nosotros, sino las cifras: cada año se consumen en España 68 millones de litros de esta sopa fría protagonista de la gastronomía del sur.