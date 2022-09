Dos citas a ciegas en tiempos de las aplicaciones para ligar

Publicado hace 1 hora por News333 a eldiario.es

Miles de personas muestran en sus perfiles fotos, datos personales, aficiones o declaraciones de intenciones y rastrean las de los demás; en tiempos de apps, ¿cómo es quedar con alguien a quien no conoces de nada, de quien no has visto una foto, de quien ignoras la edad, los gustos o su aspecto?