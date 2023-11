Doctor Who: La bestia estelar (crítica)

Publicado hace 1 hora por OniNoNeko_Levossian a espinof.com

Hay que decir que se nota el aumento de presupuesto insuflado por Disney, que pasa a coproducir junto a BBC la serie de viajes en el tiempo... pero esto no quiere decir que se haya perdido ese aspecto ¿retrofuturista? y de monstruos/alienígenas que parecen salidos de una producción de cine B. El keep it campy del 'Doctor Who' de esos dosmiles regresa en todo su esplendor.