Disney+ cancela la serie ‘Willow’ tras solo una temporada

Meneador_Compulsivo larazon.es

Malas noticias para los seguidores de la serie de Disney+ "Willow: No habrá una segunda temporada de Willow.". La serie basada en la película de fantasía de 1988 dirigida por Ron Howard parece que no ha calado lo suficiente para renovar por una segunda entrega. "Willow" que se centró en los años siguientes a lo que se narra en la cinta, no consiguió seguir con ese halo que envolvió a la película hasta convertirla en una de culto, aunque la crítica estaba de acuerdo en que la producción tenía calidad y convencía con un 83% en Rotten Tomatoes