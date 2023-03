Publicado hace 1 hora por FatherKarras a threadreaderapp.com

Hoy fui a la sede de Podemos a ver de qué van y según he entrado me han llamado "compañere". Y que el camarada Stalin era un marichulo que necesitaba deconstruirse. Y que por qué yo no traía un tambor para la batucada. Me he ido jurando en arameo. ¿Qué creéis que merece esta gente en nombre del socialismo?