Como bien saben, los catalanes hacen cosas. No sabemos exactamente qué cosas, pero lo hacen, y eso incluye, tal vez, enfrentar el fin del mundo con su inconfundible estilo. Así que, enfrentemos el apocalipsis con mi filosofía de la indecisión, porque a veces es mejor no elegir entre un meteorito o un agujero negro. Dejemos que el tiempo decida por nosotros, mientras nosotros nos sentamos y reflexionamos sobre la complejidad de la vida. It's very difficult todo esto, amigos y amigas.