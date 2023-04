Publicado hace 45 minutos por halcondeoro a marcotevar.substack.com

No parece que te falten 2 piernas. Hay personas que están peor que tú, por lo menos te queda un brazo. Solo necesitas tener una actitud más positiva y visualizar la curación, no necesitas quimioterapia. ¿Por qué no puedes simplemente producir y liberar hormonas tiroideas T3 (triyodotironina) y T4 (tiroxina) en el torrente sanguíneo? Entiendo lo que es romperte la columna vertebral, a mí me duele la espalda cuando me levanto.