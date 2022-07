Publicado hace 22 minutos por ccguy a microsiervos.com

Me ha parecido tan divertida como interesante la serie de dilemas de Neal Agarwal, que bajo el título Dilemas del Tranvía Absurdos recopila no sólo el original y las variantes más comunes, sino también otros muy hipotéticos, divertidos o extravagantes, que quizá podrían darse y para las que no siempre hay una respuesta clara y directa. Es todo una cuestión de ética, moral y, quien sabe, preferencias personales, culturales o sesgos.