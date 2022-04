Diferencias entre ser rico y tener dinero

Publicado hace 52 minutos por Mechiwinki a elblogsalmon.com

Si todos los fines de semana cenas en restaurantes, viajas frecuentemente, tienes un coche caro y una buena casa, una cosa está clara: tienes dinero. Si el dinero es el resultado de tener buenos ingresos, la riqueza se puede entender como el dinero que no se llega a gastar. Me explico:La riqueza es el piso en primera línea de playa que podrías pagar al contado hoy si quisieras, esta tarde, ahora mismo, pero que no vas a comprar porque no te sale de las pelotas.