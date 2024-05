Publicado hace 1 hora por EpifaníaLópez a abc.es

(Realmente no llegaron a intentar violarlo, sólo hablaron de ello, pero no modifico el titular porque es el que es) Tres hombres han sido detenidos en Rusia después de que, tal y como ha quedado plasmado en un video subido a YouTube, atropellaran hasta ocho veces a un oso con un vehículo todo terreno. La suerte quiere que el oso termine liberándose y pueda huir hacia el bosque. Eso sí, no sin antes tomarse su pequeña venganza destruyendo los neumáticos del vehículo y dando un buen susto a sus captores.