Publicado hace 20 minutos por Karsan a ladbible.com

Parece ser que Elon Musk estaba borracho tuiteando sobre no poder entrar en el club nocturno de Berlín, Berghain. A las 3:51 a.m. (GMT), Musk se dirigió a Twitter para hablar sobre el exclusivo club techno Berghain. Para aquellos que no lo saben, Berghain es conocido como los clubes nocturnos más "exclusivos" y difíciles de ingresar en todo el mundo. Es quizás uno de los lugares más populares y famosos para escuchar y bailar música electrónica... bueno, si se te concede la entrada, por supuesto.