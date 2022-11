Publicado hace 15 minutos por ccguy a thehardtimes.net

Al igual que Elon Musk, soy una persona que hace, no que habla. Así que cuando me di cuenta de que los ataques en línea contra mi héroe empezaban a aumentar, supe que no podía quedarme de brazos cruzados, y por eso dejé mi trabajo y a mi mujer para defender a Elon en línea a tiempo completo. Por supuesto, he sido un caballero blanco de Elon en Twitter y Reddit durante años. No puedo decir cuántas noches he discutido con extraños en Internet tratando de calumniar su buena reputación. Pero la vida se interpone en el camino.