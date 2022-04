Publicado hace 1 hora por NubisMusic a elmundotoday.com

El compañero que lleva años contribuyendo a crear un ambiente irrespirable en el trabajo, descargando su frustración en los demás con comentarios pasivo agresivos y ataques de ira puntuales, se ha mostrado esta mañana preocupado por tu estabilidad emocional y te ha recomendado que vayas a terapia. «Míratelo porque no es normal que llores siempre que hablas conmigo», ha insistido este individuo que no ha ido nunca a terapia y que no dispone de recursos para gestionar sus propios desarreglos.