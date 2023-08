Death Race 2000 (1975)

Publicado hace 1 hora por Deckardio a combogamer.com

(Carrera de la Muerte año 2000) en un futuro cercano, el deporte nacional es una carrera donde los pilotos pueden tratar de destruir a sus adversarios para ganarla y donde obtienen puntos extras si atropellan a inocentes peatones. Vamos, la misma historia que 22 años después se usó en Carmageddon (...) es una película que no es conocida para el gran público, pese a incluir a algunos actores que años más tarde tendrían fama mundial (...) se viene a señalar que, para los gobiernos, las personas que ya no trabajan no son rentables...