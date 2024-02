Publicado hace 57 minutos por spacemenko a ludd.es

Cada cierto tiempo se vuelve a hacer viral un vídeo donde se muestra a un abogado reprendiendo a los miembros del personal de un restaurante por hablar español con los clientes, en vez de inglés. Lo curioso de esta anécdota es que, si bien una gran mayoría de ciudadanos estadounidenses tienen al menos una variante de la lengua de Shakespeare como idioma principal (y único), ni la Constitución ni las leyes federales del país respaldan dicho comentario. Sí, el inglés no es el idioma oficial de Estados Unidos, y no será porque no lo han intentado.