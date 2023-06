Se cumplen 18 años del comienzo de la historia de un mito…Especial saga God Of War, el nacimiento de un dios

Publicado hace 5 horas por Punisher92 a honorat79.wordpress.com

El 22 de junio del 2005 (justo hoy 18 años), apareció el primer God Of War, y con el dio comienzo una de las mejores sagas de hack and slash de la historia. Parece mentira, pero parece que fue ayer cuando me compre el God Of War. Lo hice con una gran ilusión, estaba convencido totalmente de su compra y que no me defraudaría. Finalmente, así fue, el primer God Of War aún sigue siendo a día de hoy el mejor hack and slast que he jugado en mi vida, junto con el God Of War 2...