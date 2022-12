Publicado hace 1 hora por manbobi a planteaenverde.es

¿Crees que con la llegada del fresco ya no puedes disfrutar de tu huerto? ¿Que los cultivos de invierno son sólo para aquellos felices mediterraneos, que no tienen heladas en invierno? Cultivar en otoño y en invierno no sólo se puede hacer, sino que tiene ciertas ventajas.