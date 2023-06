De cuando un exceso de simbología nazi hizo que se cancelara una de las dos secuelas planeadas de Indiana Jones and the Fate of Atlantis

Publicado hace 1 hora por B... a vidaextra.com

En 1992 vio la luz la aventura gráfica Indiana Jones and the Fate of Atlantis. LucasArts, aprovenchando el tirón, intentó sacar dos secuelas más que tuvieron que ser canceladas. El caso más llamativo de este par de juegos fue el de Indiana Jones and the Iron Phoenix, la primera continuación que estaba planeada. Se trataba de un videojuego con mucha presencia nazi, incluso con la idea de resucitar al mismo Hitler. A los editores alemanes no les hizo ninguna gracia, y avisaron a LucasArts que el juego no sería vendido en Alemania.