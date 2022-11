Cuando el bochorno viene a vernos

Publicado hace 33 minutos por dmeijide a blogs.publico.es

La imagen, no me negarán, sobrecoge. La secuencia del cazador, que incluye una breve alocución sobre la búsqueda del placer, nos devuelve a un tiempo que ya no es. El movimiento pendular de las perdices, las calcetas bien dispuestas, el contrapicado, todo en la escena remite a algo cuasi mitológico. Como si de una aparición cavernaria se tratara. Un grito atávico que se ha perpetuado hasta nuestros días. La irrupción del cazador en nuestras vidas es, en cierto modo, un recordatorio de lo que nos define como homo sapiens junto a nuestro inquebra