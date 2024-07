Publicado hace 29 minutos por blodhemn a elmundotoday.com

Tras desplegar banderas negras, el crucero de lujo Dreams of the Sea ha abordado y saqueado al crucero Norwegian Bliss cerca de las costas de Grecia, según ha informado la guardia costera del país. Los pasajeros del barco atacante llevaban dos semanas sin marisco y estaban a punto de amotinarse, lo que podría haber empujado a la tripulación a abordar a otros cruceros. “Muchachos, vuelve a haber gambas el menú”, se oyó decir al capitán del Dreams of the Sea tras hacerse con el botín.