Crítica: El hack and slash, víctima del fenómeno Souls ¿son necesarios tantos soulslike?

Publicado hace 1 hora por Punisher92 a honorat79.wordpress.com

Cuando una formula o una base jugable que no se había visto antes, debuta y tiene éxito, inmediatamente se convierte en algo influyente, y que el resto de compañías en el futuro intentaran mirarse en tu espejo, implementando mecánicas similares. Solo hay que tirar de memoria, para darse cuenta de lo que comento, ya que los Metal Gear Solid, Silent Hill, Devil May Cry, Bioshock, Resident Evil, y así un largo etc...