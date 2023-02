Publicado hace 56 minutos por blodhemn a elmundotoday.com

Tras años comprando minerales de todo tipo, mamá ha adquirido esta semana unos cristales energéticos que, según ella, funcionan a un plano «mental, emocional, espiritual y físico» y, de hecho, por primera vez no son una estafa porque son metanfetamina. «Esta vez no me dirás que son un timo porque funcionan de verdad: llevo 48 horas sin dormir y estoy tan ricamente, jajajajajajajajajajajajaja, y todo gracias a los cristales», ha dicho mamá.