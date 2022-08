Publicado hace 1 hora por Andaui a letraslibres.com

En su cinta más reciente, David Cronenberg se despide con humor y nostalgia de las imágenes provocadoras que lo convirtieron en una de las figuras más influyentes del cine. Semanas antes de que Crimes of the future compitiera en el festival de Cannes, su director David Cronenberg aseguró que los asistentes abandonarían la sala “en los primeros cinco minutos”. No asistí al festival, así que consulté distintas coberturas para averiguar si se había cumplido la predicción.