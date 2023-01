Publicado hace 1 hora por blodhemn a elmundotoday.com

«Lo he pedido descafeinado y quizá algo de cafeína sí que lleva porque tengo muchísimo calor y no puedo dejar de correr, adelantando a los coches y gritando que el mundo es mío, cosa que no había hecho nunca antes», ha declarado... Actualización: Miguel Castaño ha fallecido de un ataque al corazón y, por tanto, no ha tenido ocasión de preguntarle al camarero del bar El Padrecito si el café que le ha servido llevaba o no cafeína, por lo que tendrá que ser la autopsia la que lo revele.