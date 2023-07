En la corte del Rey Carmesí

Publicado hace 1 hora por ángel. a blogs.publico.es

Una vez dije que King Crimson es una religión y que no hay manera de explicar una religión a quien no cree en ella, de la misma manera que para un creyente cualquier explicación sobra. Sus evangelios están escritos en trece álbumes de estudio, dieciocho en directo, varios recopilatorios y un centenar largo de conciertos de sus distintas épocas, pero en Filmin acaba de estrenarse In the Court of the Crimson King, un documental titulado con el nombre del primer disco de la banda, allá por 1969.