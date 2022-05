Publicado hace 1 hora por solotexto a 20minutos.es

Le escribo con una pregunta que me tiene muy angustiada desde hace unos años. Mi hermana mayor y yo nos llevamos 6 años, ambas tenemos pareja estable e hijos. Cuando podemos hacemos cosas todos juntos y tenemos gustos similares. Sin embargo, desde hace años ha habido episodios un tanto incómodos en los que la pareja de mi hermana, con quien me llevo muy bien, se me insinúa o trata de besarme, sobre todo cuando está de fiesta y, claro, cuando mi hermana no está presente.