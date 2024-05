Publicado hace 44 minutos por ccguy a elmundotoday.com

Cada vez más jóvenes españoles han adoptado la práctica del ‘pañaling’. Esta nueva tendencia se ha hecho muy popular porque permite deshacerse del baño y tener una habitación más en la casa. O incluso permite alquilar pisos sin baño, siendo estos algo más baratos que los ya tan manidos pisos con baño. El ‘pañaling’ es muy sencillo; consiste en comprarse pañales, ponérselos cuando estás en casa y así no tener que perder tiempo y espacio yendo al baño a hacer tus necesidades. “Es lo mejor, nada más llegar a casa me lo pongo y ya no me lo quito"