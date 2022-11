Publicado hace 1 hora por blodhemn a elmundotoday.com

El compañero de piso ha notificado a los demás que Buitrasa tiene muy buenas intenciones, que no pretende subirles el alquiler y que tiene grandes proyectos para el futuro del edificio. «En serio, me he reunido con una tal señora Alimaña y creo que nos va a bajar el alquiler y todo», ha insistido ante sus compañeros.