Convencido de que «hoy es el día de apoyar a las mujeres porque mañana será tarde», Samuel Navajas, de Torrelodones, ha despertado a su esposa a las siete de la mañana para preguntarle «como se llama el colegio de los críos». Dice que le hubiera gustado que fuera una sorpresa, pero «sin saber seguro el nombre, no quería cagarla y dejarlos en el sitio que no es». "Sé que se llamaba Virgen de no sé qué", dice.