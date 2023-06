Cómo el éxito colosal de ‘Breakfast In America’ rompió a Supertramp

Publicado hace 9 minutos por senador a elpais.com

Davies se opuso a la inclusión del tema de Hodgson Lord Is It Mine, por su «carácter espiritual». Pero perdió la batalla. Hodgson había radicalizado su modo de vida: solo hablaba del alma, de practicar yoga, de comunas. Al resto del grupo le irritaba eso. «Las causas de la ruptura fueron la espiritualidad y el egocentrismo de Roger. Él nunca apreció nuestras aportaciones», cuenta el saxofonista John Helliwell. Davies escribió Casual Conversations como una crítica a Hodgson. Hodgson le respondió con Child of Vision.