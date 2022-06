De cómo las cartas Pokémon han colonizado los colegios españoles

Publicado hace 1 hora por Deckardio a metaludica.com

Mi hijo no para de hablar sobre las cartas Pokémon últimamente (...) todos sus amigos y compañeros de clase coleccionan cartas Pokémon para intercambiarlas, pero tras una investigación de campo he descubierto que a buena parte de ellos no les interesa conocer el reglamento del juego para el que fueron concebidas, amén de no sentir ni la mínima atracción por los propios videojuegos de la saga (...) todo esto es una combinación de factores, entre otras cosas, del universo youtuber/streamer y una reacción en cadena