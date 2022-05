Mi comida en la bar del 'chino facha' de Usera, con policías y guardias civiles como clientes habituales [ENG]

Publicado hace 53 minutos por karakol a thecanadian.news

Chen Xiangwei lo tiene claro: "Queremos una España unida, como el nombre del bar, y no dividida por colores o ideas". Por eso su nuevo establecimiento se llama Una, Grande, Libre. Hace nueve años, el famoso chino franquista de Usera cambió de local. Ya no está en la calle Antonio López, sino en la calle 5 de la Matilde Gayo. El local cambia, pero la ideología no. Su bar sigue siendo un santuario dedicado a la figura de Francisco Franco y un lugar de peregrinación habitual para los que exaltan la dictadura.