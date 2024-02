Publicado hace 2 horas por blodhemn a elmundotoday.com

«Cuando mis colegas de profesión, Savater y Azúa, dieron el portazo, comprendí que me estaban lanzando un mensaje y que era su forma de decirme que le echara valor», explica. Castellón admite que mandó «unos cinco o seis» correos electrónicos a The Objective para seguir los pasos de su admirado Azúa y refugiarse también «en este digital totalmente al margen de ideologías, comandado por profesionales del barrio de Salamanca de Madrid». Como no obtuvo respuesta, finalmente optó por recalar en Diario Fascista de España...