Colonia del Sacramento, capital vintage de Sudámerica

Más vale tarde que nunca: si no he aprendido yo eso, tras tener que anular mi súper viaje a Sudamérica tres veces… Pero como la esperanza es lo último que se pierde, pues al final llegó también el tan anhelado momento. Fue uno de mis tours más impactantes y no sabría simplemente por dónde empezar: hagámoslo entonces por Colonia, perla uruguaya. Ya su nombre es todo un símbolo del pasado colonial luso en tierras americanas. De hecho, zarpando desde Río de Janeiro, fue en enero de 1680 que los portugueses la fundaron en la desembocadura ....