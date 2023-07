El colmado histórico de Barcelona que cuelga un cartel para “disuadir” a los turistas que no compran

Publicado hace 33 minutos por Andaui a eldiario.es

La tienda Múrria pide cinco euros a los visitantes que solo quieren curiosear: “No estamos contra el turismo, pero sí del que entra a tocar sin saludar”. Visit just looking (inside). 5 euros per person. Thank you. Este es el cartelito que cuelga en la puerta del colmado centenario Múrria y que ha dado la vuelta a Barcelona. Harto de los turistas que irrumpían en la tienda solo para curiosear, sin ninguna intención de comprar, el propietario Joan Múrria decidió colgarlo a modo de “disuasión”.