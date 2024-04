Publicado hace 1 hora por Gɾahml a vanitatis.elconfidencial.com

Buscando dilucidar las vivencias detrás de las cámaras, hemos decidido ponernos en contacto con varias personas que han experimentado en primera persona la experiencia ofrecida por la marca ‘MasterChef’. La primera respuesta escuchada al teléfono es clara: “No me arrepiento, pero no volvería jamás”, sentencia un rostro conocido de nuestro país que prefiere no identificarse. “Es un programa en el que no gana el que mejor cocina".