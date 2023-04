Co-walking, la alternativa a la reunión

Publicado hace 1 hora por exexexexmeneante a up-spain.com

El co-walking consiste en huir de una sala de reuniones sobrecalentada y quedar en pequeño comité (no más de cuatro personas en general), o mejor aún, uno a uno, para un paseo que permite promover el intercambio entre los participantes. El recorrido y el tiempo asignado obviamente deben pre establecerse para crear condiciones favorables y no estropear el intercambio. Steve Jobs, el fundador de Apple, presentaba el “walk and talk” (el “caminar y hablar”) como una alternativa a la reunión tradicional, promoviendo la comunicación, la creatividad