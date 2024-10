Publicado hace 1 hora por blodhemn a elmundotoday.com

Tras asegurar que la banda terrorista ETA no está acabada sino que “está más fuerte que nunca” Díaz Ayuso, ha sido secuestrada, torturada e interrogada por varios agentes del CNI que quieren averiguar qué es lo que sabe ella de la actual ETA para afirmar tal cosa. “La mayoría de interrogados acaba cantando a las dos horas, pero ella no ha dicho nada de la banda, aunque cuando le hemos puesto una pistola en la sien ha confesado al instante un montón de delitos de corrupción en los que estaría implicado su hermano y no sé qué de una residencia...