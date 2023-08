Citas y argumentos filosóficos para convencer a tu casero de que no te suba el alquiler

Publicado hace 55 minutos por Llevamepronto a elmundotoday.com

«Puedes subirme el alquiler si quieres, pero entiende que, cuanto más a disgusto esté aquí… más posibilidades hay de que me libere de mis cadenas y deje de observar las sombras que se proyectan en la pared para salir al exterior y descubrir que, durante todo este tiempo, el cuchitril que me has alquilado no es una vivienda operativa sino una cueva sin luz natural.»