Cine Colonoscopia: Codón es un máquina

Siempre he defendido que es importante ir por la vida con el ano relajado a no ser que hayas comido ostras sospechosamente baratas. Me cansa mucho la gente intensa que no entiende que la vida es una tragicomedia, aunque, ahora que lo pienso, me joden incluso más aquellos que se llaman “coachers vitales” (esto es, instagramers que se creen que peen más alto que el culo), que van de cuidar mucho “su marca” (esto es, ir al gimnasio sin parar para intentar follar), su “emprendimiento” (esto es, pedir prestado dinero para especular) (...)