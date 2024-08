Publicado hace 20 minutos por nomeves a revistavanityfair.es

“Creo que Dios hizo un bailecito a su alrededor cuando nació”, dijo en una ocasión la actriz Kaye Ballard, refiriéndose a su querida amiga Doris Day. Los Estados Unidos de mitad del siglo XX no podían estar más de acuerdo. Day, la dicharachera superestrella de clásicos como Confidencias de media noche y El hombre que sabía demasiado, cautivó incluso a A.E. Hotchner, el coautor (en un principio reticente) de Doris Day: Her Own Story (“Doris Day: su propia historia”), la autobiografía publicada en 1976 que fue un éxito superventas.