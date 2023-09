Publicado hace 1 hora por blodhemn a elmundotoday.com

Entre las peticiones, los ingenieros han localizado la que ha hecho que el programa colapse: “Hola soy yo me han dicho que tú me puedes dar un discurso bastante largo pero que no aburra y que sea emocionante y donde diga que no soy presidente porque no quiero no porque no puedo y que soy el ganador pese a no haber sido realmente ganador porque ha ganado otro que en realidad no es el ganador sino el perdedor”. Desde OpenAI creen que el “ataque” ha sido un acto “vandálico” llevado a cabo por gamberros organizados que solo buscan confundir a la IA