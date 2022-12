El cerco de Pedrerol [opinión]

Publicado hace 10 minutos por Sergio_ftv a mundodeportivo.com

Pedrerol olió la sangre y ha corrido a devorar los restos, lleva dos días estrechando el cerco para adivinar cuál es el jugador señalado por Luis Enrique como único error en la selección. “Lo que ha provocado Luis Enrique, eh”. Difícil ser testigos de un acto de cinismo como este. Es el ‘mira lo que me has hecho hacer’, el ‘yo no quería, pero ha sido culpa tuya’. Atribuir la propia mala leche y el sensacionalismo informativo a un técnico para sacarte de encima la responsabilidad profesional. Se trata de confrontar Madrid-Barça con cualquier cos