No hay concierto o fiesta si no le acompañan unas buenas luces de ambiente, es posible que al día siguiente se tenga algo de dolor de cabeza, pero no es tan habitual acabar en urgencias con quemaduras en los ojos. Algunos asistentes al ApeFest, un festival dedicado a los amantes de las criptomonedas y NFTs, necesitaron atención médica al despertarse con visión borrosa y ardor en los ojos y la piel tras pasar la noche frente al escenario del evento.