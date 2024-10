Castañas asadas al horno

Publicado hace 1 hora por Dakaira a directoalpaladar.com

No hay mucho misterio a la hora de asar castañas al horno, igual que cuando hacemos marron glacé, pero hay que tener en cuenta algunos puntos. Primero, comprar castañas de calidad, frescas y de origen nacional, que no hayan estado almacenadas demasiado tiempo, pues se estropean fácilmente. Si no las vamos a consumir pronto, es mejor mantenerlas en el cajón de la fruta de la nevera, y comprobar que no tienen moho ni gusanitos.