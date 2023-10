Publicado hace 10 minutos por Ratoncolorao a larazon.es

En los ochenta sabías que podías decir “me gusta ser una zorra”, cosa que me parece de puta madre. Y ahora también se puede decir, lo que pasa es que te van a ajusticiar.Si te apetece pasar por eso, dilo, porque realmente un juez no te puede decir nada. Pero en los ochenta no es que fueran más valientes, es que no había el ajusticiamiento que hay ahora. Sí creo que en una canción no se puede decir todo lo que quieras. En el momento en el que hay una amenaza o un nombre propio… debería haber límites.