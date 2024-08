Publicado hace 18 minutos por blodhemn a elmundotoday.com

«Me hubiera gustado pasar más días en Barcelona, pero nada más llegar me vi rodeado de gente y me agobié, la verdad. Es cierto que debería controlarse el turismo», ha señalado el expresident con toda tranquilidad, admitiendo que el moreno de la piel «no ha llegado a cuajar». Ha declarado que comprende «las ganas que tienen muchos de verme», pero ha recordado que «las vacaciones están para desconectar». Ha pedido a los Mossos que no se inquieten porque «ya nos veremos en otra ocasión, cuando consiga hacer otro hueco y no tenga tanto tanto lío».